В школах Грузии отменили выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-х классов. Соответствующую законодательную инициативу правительства утвердил в третьем чтении парламент Грузии.

Инициативу поддержали 80 депутатов, восемь - против, передает РИА Новости.

Экзамены отменяются уже с текущего учебного года. Для получения аттестата грузинским выпускникам будет достаточно иметь положительные оценки по всем предметам - то есть хотя бы пять баллов по десятибалльной шкале.

В местном минобразования пояснили, что упразднение экзаменов позволит усилить роль школы в системе образования. Главная задача - сместить акцент с экзаменационной процедуры и подготовки к ней непосредственно на учебу.