В грузинских школах отменили выпускные экзамены
8 апреля 2019 23:01 172
В школах Грузии отменили выпускные экзамены для учеников 11-х и 12-х классов. Соответствующую законодательную инициативу правительства утвердил в третьем чтении парламент Грузии.
Инициативу поддержали 80 депутатов, восемь - против, передает РИА Новости.
Экзамены отменяются уже с текущего учебного года. Для получения аттестата грузинским выпускникам будет достаточно иметь положительные оценки по всем предметам - то есть хотя бы пять баллов по десятибалльной шкале.
В местном минобразования пояснили, что упразднение экзаменов позволит усилить роль школы в системе образования. Главная задача - сместить акцент с экзаменационной процедуры и подготовки к ней непосредственно на учебу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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