Взрыв в Афганистане, погибли американские солдаты
9 апреля 2019 07:14 96
Четверо американцев погибли при взрыве в Афганистане, еще трое ранены, сообщил в заявлении штаб операции "Решительная поддержка", сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Трое военнослужащих США и один контрактный работник были убиты, трое военнослужащих были ранены при взрыве импровизированного взрывного устройства 8 апреля близ базы ВВС в Баграме", - говорится в сообщении.
Согласно политике Пентагона, имена погибших будут сообщены позднее, после того, как проинформируют их родственников.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:10 102
Британские лорды снова отсрочили Brexit
8 апреля 23:01 421
В грузинских школах отменили выпускные экзамены
8 апреля 23:00 383
США объявили иранский спецназ террористической организацией
8 апреля 22:55 542
Россия и Турция начнут совместное военное производство?
8 апреля 20:52 595
В США разрешили строить многоэтажки из фанеры
05:31
Чем опасна свинина?
8 апреля 23:40
Армения нацелилась на Южный газовый коридор? - ПОДРОБНОСТИ
8 апреля 23:34
Английский дизайнер нарисовал свой Ичеришехер - ФОТО
8 апреля 23:01
В грузинских школах отменили выпускные экзамены
8 апреля 23:00
США объявили иранский спецназ террористической организацией
8 апреля 22:55
Россия и Турция начнут совместное военное производство?
-
8 Апр. 14:33 26 739
-
8 Апр. 12:51 11 001
-
8 Апр. 11:58 8 234
-
8 Апр. 07:48 5 742
-
8 Апр. 10:48 5 046