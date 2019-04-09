В Китае 6-летняя девочка чудом выжила, выпав из окна 26-го этажа.

От смерти ребенка спас стеклянный навес над парковкой, на который она приземлилась. Об этом сообщает Daily Mail.

Сразу после падения девочка самостоятельно встала и ушла с места происшествия. Очевидцы доставили ее в больницу, где у ребенка диагностировали перелом руки, передает Day.Az со ссылкой на obozrevatel.com.

Как выяснилось, девочку оставили одну дома во время дневного сна. Когда маленькая китаянка проснулась и не обнаружила родителей, она захотела выйти на улицу и случайно выпала из окна.

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