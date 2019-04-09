Президент США Дональд Трамп планирует новые ужесточения в области иммиграционной политики после отставки главы министерства внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Трамп потребовал от своих советников в Белом доме, чтобы они принимали "более открытое" участие в ужесточении иммиграционного законодательства. Отмечается, что президент хочет замедлить рост количества семей, которые незаконно пересекли южную границу США.