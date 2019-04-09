В турецкой провинции Газиантеп перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 28 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они госпитализированы в ближайшие больницы.

Как отмечают СМИ, состояние пострадавших тяжелое.

О причине ДТП не сообщается.