Крупное ДТП в Турции, десятки пострадавших
9 апреля 2019 10:52 175
В турецкой провинции Газиантеп перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 28 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.
Все пострадавшие являются гражданами Турции. Они госпитализированы в ближайшие больницы.
Как отмечают СМИ, состояние пострадавших тяжелое.
О причине ДТП не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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