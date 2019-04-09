Ученые вывели растения, способные выжить на Марсе - ВИДЕО
Кажется, на Марс человечеству придется лететь со своим огородом. Ученые разработали растения, которые смогут выжить на Красной планете, а значит, потенциально решить проблему с пищей во время долгих космических перелетов
Чтобы выжить, растения должны быть более восприимчивы к свету и химическим препаратам. Для этого ученые смешали в воде металлические соли и органические линкеры, это такие двуцепочные фрагменты ДНК, которые должны повысить выживаемость растения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Все это потом добавили в раствор и обработали ими корни. А чтобы удостовериться, что вся эта смесь впиталась, растения покрыли светящимися в темноте наночастицами и оставили под ультрафиолетом. И эксперимент прошел успешно.
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