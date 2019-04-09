Названа дата досрочных выборов президента Казахстана
9 апреля 2019 11:24 159
Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - заявил в своем обращении Токаев. Срок его нынешних полномочий истекает в апреле 2020 года.
Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии "Нур Отан". Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига Назарбаева была избрана председателем верхней палаты парламента республики. Ее кандидатуру выдвинул экс-председатель сената Токаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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