Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня", - заявил в своем обращении Токаев. Срок его нынешних полномочий истекает в апреле 2020 года.

Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о том, что уходит в отставку. Назарбаев остается главой Совбеза и лидером партии "Нур Отан". Кроме того, дочь бывшего казахского лидера Дарига Назарбаева была избрана председателем верхней палаты парламента республики. Ее кандидатуру выдвинул экс-председатель сената Токаев.