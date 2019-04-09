Власти США опубликовали предварительный список европейских товаров, которые планируется обложить повышенными пошлинами. Об этом говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

В список входит широкий круг товаров. В частности, повышение пошлин может коснуться коммерческих самолетов и их комплектующих, одежды, европейских сыров (чеддер, эдам и рокфор), морепродуктов и вина.

Как пояснили в офисе американского торгпреда, дополнительные пошлины предлагается ввести, чтобы возместить США ущерб от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Американская сторона оценивает свои ежегодные потери от такой политики Брюсселя в 11 миллиардов долларов. Всемирная торговая организация также пришла к выводу, что эти субсидии имеют неблагоприятное воздействие на США.

"Наша конечная цель - достигнуть соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти вредоносные субсидии, США со своей стороны смогут отменить дополнительные пошлины, вводимые в качестве ответной меры", - говорится в заявлении американского торгового представительства. Представленный список товаров неокончательный - его финальная версия, как ожидается, появится летом 2019 года после рассмотрения в арбитраже ВТО.

Апелляционная комиссия ВТО в 2018 году вынесла решение по многолетнему спору американской компании Boeing и французской Airbus. Комиссия признала незаконными льготы, которые французский авиаконцерн получал от властей Евросоюза. В результате США получили право ввести компенсирующие пошлины на товары из Европы. В начале 2019 года ВТО встала на сторону Airbus, признав, что американская сторона оказывает Boeing незаконную финансовую поддержку.