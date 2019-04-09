Более тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратилась 1 тысяча 40 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 322 человека (женщин - 97, детей - 164), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 718 человек (женщин - 215, детей - 366)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 47 граждан Сирии.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах: Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), Джасим, Эль-Харра, Кафар-Шамс, Анхуль (провинция Деръа), Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 2,8 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.