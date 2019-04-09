Тули Хумало, руководительница фирмы Atamela Tours, специализирующейся на организации сафари-туров по южноафриканскому заповеднику Крюгера, запечатлела драматичные моменты из жизни буйвола, оказавшегося в гордом одиночестве среди хищников.

Львиный прайд вышел на охоту и атаковал стадо импал, пасущихся возле водопоя. Антилопы оказались шустрее хищников и быстро покинули опасную территорию.

Старый буйвол, не обладающий такими скоростными способностями, как импалы, вынужден был искать другие пути для спасения.

Парнокопытный представитель дикой фауны попытался скрыться от львов в водоёме, но крокодил заставил его изменить свои планы. Рептилия несколько раз атаковала буйвола, который решил, что водная стихия представляет бо́льшую угрозу и вынужден был вернуться на сушу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Львы снова приступили к травле бедного буйвола, который на протяжении нескольких минут нёс круговую оборону.

К счастью для парнокопытного животного, его вой был услышан и стадо соплеменников, появившись возле водоёма, вступилось за буйвола, пережившего страшные моменты в своей жизни.

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