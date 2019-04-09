Масштабная спасательная операция, длившаяся двое суток, наконец-то завершилась на северо-западе Китая, сообщает пресс-служба правительства автономного района. Экстренные службы вызволили туристов, которых накрыла лавина. В снежном плену оказались десять человек.

Эти кадры снял один из альпинистов. На них видно, что палатки наполовину засыпаны снегом. Людям удалось выжить только чудом. В операции были задействованы два вертолета, но из-за рыхлого снега пилоты долго не могли приземлиться на месте ЧП, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

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