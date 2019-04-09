На КПП Баграташен в Армении произошел забавный случай.

Как пишут армянские СМИ, камеры зафиксировали, как мужчина с сумкой сначала прошел через металлоискатель. Потом ему указали на необходимость пропустить сумку через рентген-установку. Парнишка, явный "тормоз", не выпуская сумки из рук, вместе с ней залез в рентген-аппарат, лишив дара речи таможенников.

Вероятно, заторможенный товарищ впервые проходит через границу и не имеет представления о таможенных процедурах, предполагают армянские СМИ.

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