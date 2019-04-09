Миллион баррелей нефти, выставленной сегодня на продажу на иранской энергетической бирже, так и не нашел своего покупателя.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, рассказал представитель Национальной нефтяной компании Ирана на энергетической бирже Амир Хусейн Тибьянян.

По словам Тибьяняна, по причине отсутствия покупателей сроки последующей продажи могут быть продлены. Национальная нефтяная компания Ирана назначила цену - 63.36 долларра за баррель нефти, выставляемой на бирже, и уже в пятый раз не может найти на нее покупателя.