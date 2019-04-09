Маджид Тахт-Раванчи назначен новым постоянным представителем Ирана при ООН. Как сообщило во вторник агентство Mehr, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Бахрам Гасеми заявил, что Тахт-Раванчи был назначен на эту должность по предложению главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа и с одобрения президента Хасана Роухани. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным агентства, Тахт-Раванчи является заместителем директора администрации президента. Мехр отмечает, что должность постпреда оставалась вакантной несколько месяцев после того, как бывший постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу ушел в отставку в конце прошлого года.

Как отмечает агентство, Тахт-Раванчи был послом страны в Швейцарии, а также заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы и США. Агентство IRNA информирует, что он был также послом и заместителем постоянного представителя Ирана при ООН.

Агентство Reuters в свою очередь отмечает, что 61-летний Тахт-Раванчи был одним из переговорщиков, который помог Тегерану добиться в 2015 году подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) с Россией, Великобританией, Китаем, США, Францией и Германией.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. В ноябре прошлого года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.