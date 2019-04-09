Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время состоявшегося во вторник рабочего завтрака в Берлине вопрос об отсрочке Brexit. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информировала канцелярия главы британского правительства.

"В преддверии завтрашнего саммита ЕС лидеры обсудили просьбу Великобритании о продлении действия Статьи 50 [Лиссабонского договора о ЕС, которая определяет порядок выхода страны члена из сообщества] до 30 июня с возможностью переноса его на более ранний срок, если соглашение будет ратифицировано ранее", - сказано в этом заявлении.

В канцелярии отметили, что британский премьер сообщила канцлеру о "шагах, которые предпринимает британское правительство для успешного завершения процесса Brexit" и проинформировала Меркель о продолжающихся переговорах кабинета тори с оппозиционной Лейбористской партией. "Лидеры согласились с важностью обеспечения упорядоченного выхода Великобритании из ЕС", - подчеркнули в канцелярии Мэй.