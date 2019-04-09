Британский парламент одобрил перенос Brexit на 30 июня
9 апреля 2019 20:58 84
Палата общин британского парламента одобрила план премьер-министра Терезы Мэй перенести срок выхода из Евросоюза с 12 апреля на 30 июня 2019 года, передает Day.az со ссылкой на РИА Новости.
За такой шаг проголосовали 420 парламентариев, против - 110. Результат голосования стал ожидаемым.
Мэй ранее попросила ЕС перенести срок на 30 июня, ЕС предлагает встречный вариант продления - до конца марта следующего года. Решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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