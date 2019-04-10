Бомба взорвалась в здании чешской мэрии
10 апреля 2019 00:06 77
В мэрии города Римаржов в Моравскосилезском крае на северо-востоке Чешской Республики взорвалась бомба. Об этом сообщает местное издание IROZHLAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, кто-то принес в мэрию бомбу, и произошел взрыв. Однако никто не пострадал, уточняется.
По данным издания, на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Полиция пока не подтвердила, что бомба стала причиной взрыва.
Тем не менее, сотрудники полиции заявили, что задержали предполагаемого преступника.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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