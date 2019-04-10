Парламент Британии одобрил перенос Brexit
10 апреля 2019 00:17 188
В Великобритании палата общин парламента одобрила план премьер-министра страны Терезы Мэй об отсрочке Brexit, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, срок выхода из ЕС был перенесен с 12 апреля на 30 июня 2019 года.
Уточняется, что за такое решение проголосовали 420 парламентариев, в то время как 110 высказались против.
До этого Мэй просила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня, ЕС же предложил перенести срок до конца марта 2020 года. В среду, 10 апреля, на заседании Европейского совета будет принято решение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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