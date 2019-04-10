Власти Нью-Йорка объявили во вторник чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в районе Бруклин, где решено провести вакцинацию населения, прежде всего детей и подростков школьного возраста. За отказ идти на прививку может быть назначен штраф до $1 тыс., сообщил мэр Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с корью сложилась крайне тяжелая", - информировал градоначальник, выступавший в Уильямсбурге, объявленном очагом распространения заболевания. "Вспышка заболевания продолжается. Зарегистрировано уже около 300 случаев, главным образом в Бруклине", - продолжил де Блазио и напомнил, что за весь 2017 год во всем мегаполисе таких случаев было только два.

"Сегодня мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, этот режим вступает в силу немедленно. Непривитым жителям в очаге заболевания предписывается пройти вакцинацию. Департамент здравоохранения опубликует перечень требований [обязательных к исполнению] и штрафов за их нарушение", - предупредил мэр Нью-Йорка.

По данным департамента здравоохранения, в мегаполисе с осени 2018 года выявлено 285 случаев заболевания корью. В 21 случае потребовалась госпитализация больных.