Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал NDTV.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт этим утром в Дхармсале [город, где находится резиденция Далай-ламы]. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", - приводит телеканал слова личного секретаря Далай-ламы.

По его словам, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что духовный лидер буддистов проведет несколько дней в больнице.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.