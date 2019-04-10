Далай-лама госпитализирован
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил телеканал NDTV.
"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт этим утром в Дхармсале [город, где находится резиденция Далай-ламы]. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", - приводит телеканал слова личного секретаря Далай-ламы.
По его словам, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что духовный лидер буддистов проведет несколько дней в больнице.
Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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