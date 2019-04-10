Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"В среду днём по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 10 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от исполина", - сказала представитель службы.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

В спасательном ведомстве также отмечают, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там не зарегистрировано. Вместе с тем, вулкану присвоен превышенный "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.