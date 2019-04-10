Во время дорожных работ в городе Прей Венг, который расположен в семидесяти километрах от столицы Камбоджи, рабочие нашли древние захоронения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Anadolu Agency.

Археологи говорят, что гробницы датируются периодом между I и V веками нашей эры. В данный момент они заняты исследованием останков и артефактов.

"Пять могил были расположены в верхнем слое земли, одна на глубине 2,3 метра. Рабочие нашли инструменты и другие предметы, захороненные вместе с телами ", - отметил камбоджийский чиновник.

До V века на этой территории существовало первое кхмерское государство Бапном со столицей в Вадхьяпуре.

Находки того периода случаются редко, поэтому обнаружение гробниц может многое рассказать о ранних годах существования цивилизации в этом районе. На сегодняшний день основной источник знаний о Бапноме - это древние китайские хроники.