Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности расширения астанинского процесса по сирийскому урегулированию путем вовлечения в него Германии, Иордании, Ирака, Ливана и Китая. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета, возвращаясь из России, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Фрагменты этого интервью в среду публикует газета Sabah, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В будущем могут быть предприняты дополнительные шаги по укреплению процесса в Астане. В него, как сообщила Россия, могут быть вовлечены Германия, Иордания, Ирак, Ливан и даже Китай. Таким образом принимаемые в рамках астанинского процесса решения могут быть весомее", - сказал он.

В феврале этого года президент Эрдоган уже выступал с предложение включить в формат астанинских переговоров Ирак и Ливан. По мнению турецкого лидера, такое развитие событий возможно, потому что "обе эти страны имеют общие границы с Сирией и разного уровня отношения с этим государством".

Первый раунд переговоров в формате Астаны прошел в январе 2017 года, в нем принимали участие гаранты перемирия в Сирии - Россия, Иран и Турция, делегация официального Дамаска и оппозиционные силы, представляющие вооруженные группировки, готовые идти на диалог с президентом Сирии Башаром Асадом. Важным итогом этого раунда стало начало процесса определения групп умеренной вооруженной оппозиции, способных вести переговоры с властями Сирии.