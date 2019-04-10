Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The New York Times.

Он подчеркнул, что вспышка кори должна быть устранена "немедленно". В связи с этим глава города объявил принудительную вакцинацию. В случае отказа от ее прохождения жителям района грозит штраф в размере до тысячи долларов.

В издании отметили, что в настоящий момент известно о 258 случаях заболевания корью в Нью-Йорке, 21 из них привел к госпитализации.