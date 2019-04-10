Утром 10 апреля взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома, расположенного в Академическом районе Екатеринбурга, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

Портал E1.ru опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с многоэтажкой работают спасатели.

По данным МЧС, в результате взрыва пострадали два человека.

Причины происшествия устанавливаются.

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