Cпасатели работают на месте взрыва в многоэтажке в Екатеринбурге - ВИДЕО
10 апреля 2019 10:33 185
Утром 10 апреля взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома, расположенного в Академическом районе Екатеринбурга, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv
Портал E1.ru опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с многоэтажкой работают спасатели.
По данным МЧС, в результате взрыва пострадали два человека.
Причины происшествия устанавливаются.
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