Судебная система Китая ужесточит наказание виновным в участии в организованных преступных сообществах (ОПС) вплоть до смертной казни. Как сообщила в среду газета China Daily, аналогичное наказание грозит госслужащим, оказывавшим покровительство преступникам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, соответствующая совместная директива Верховного суда, прокуратуры, Министерства общественной безопасности и Министерства юстиции КНР уже поступила во все судебные инстанции. В документе разъясняется юридическое понятие участия в ОПС. Как отмечается в документе, такие противоправные действия характеризуются насильственными актами, а также запугиванием общественности. В то же время преступления, совершенные только ради незаконного обогащения, не будут приравниваться к участию в ОПС.

"До настоящего времени мы наблюдали прецеденты, когда сотрудники судебной системы ошибочно характеризовали некоторые правонарушения в качестве участия в сообществах, подобных мафии, по этой причине юридическое разъяснение понятия является крайне важным", - приводит газета слова проректора Университета Академии социальных наук Китая Линь Вэя. По его словам, отдельные группировки, занимавшиеся организацией проституции и наркотрафика, ранее приравнивались к таким преступным сообществам, однако последняя директива это исключает.

Согласно документу, лица, виновные в совершении незначительных преступлений или нанесении легкого вреда здоровью, могут рассчитывать на смягчение наказания или же полное освобождение от него, если они признают свою вину. Аналогичное решение может быть принято судьей в отношении тех участников ОПС, которые сотрудничали со следствием или являлись информаторами правоохранительных органов. В то же время наказание преступников, нанесших "серьезный социальный ущерб", не может быть смягчено даже в случае признания вины.

В январе 2018 года правоохранительные органы Китая начали трехлетнюю кампанию по борьбе с ОПС. К настоящему времени в ее рамках были осуждены более 79 тыс. участников преступных сообществ.