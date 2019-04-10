Российский СК задержал подозерваемого, сбившего курсанта МЧС в Воронеже - ВИДЕО
10 апреля 2019 10:55 98
Следствие задержало 45-летнего мужчину, который подозревается в наезде на курсанта МЧС в Воронеже, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Отмечается, что на допросе подозреваемый воспользовался правом не свидетельствовать против себя.
Напомним, ДТП произошло на Краснознаменной улице в Воронеже 1 апреля. Тогда, как считает следствие, 45-летний житель города, находясь за рулем Mercedes, сбил 21-летнего курсанта МЧС. У пострадавшего диагностированы сотрясение мозга и множественные ушибы.
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