Работник АЗС при помощи огнетушителя заставил нарушителя прекратить курить - ВИДЕО
Видеокамера, установленная возле заправки в городе Ханчжоу (столица провинции Чжэцзян, КНР) запечатлела противостояние между владельцем легковушки, имеющим вредную привычку и работником АЗС, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com
Неизвестный автовладелец проигнорировал предупреждение сотрудника заправки и закурил в салоне своего автомобиля, припаркованного на территории комплекса с нефтепродуктами. Рабочему ничего не оставалось, как использовать огнетушитель, чтобы вразумить наглеца, который попытался напасть на своего обидчика, но коллеги заправщика предотвратили потасовку.
В итоге, благодаря своей пагубной привычке, автомобилист, закуривший на территории АЗС, был задержан полицейскими и провёл трое суток за решёткой, в качестве наказания за грубое нарушение техники безопасности во взрывоопасной зоне.
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