В Норвегии сорвался экстремал, который шел по канату, натянутому между скалами на плато Кьёраг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) оступился и потерял равновесие, когда находился на высоте 900 метров над Люсе-фьордом, который омывает Кьёраг. Падение прервал страховочный трос. Канатоходец повис над пропастью, но затем забрался обратно на канат. Собравшись с силами, он продолжил путь, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Переход и падение снимались на видео при помощи квадрокоптера.

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