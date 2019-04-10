Падение канатоходца на высоте 900 метров сняли на камеры - ВИДЕО
10 апреля 2019 13:02 336
В Норвегии сорвался экстремал, который шел по канату, натянутому между скалами на плато Кьёраг. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Эспен Хатлеског (Espen Hatleskog) оступился и потерял равновесие, когда находился на высоте 900 метров над Люсе-фьордом, который омывает Кьёраг. Падение прервал страховочный трос. Канатоходец повис над пропастью, но затем забрался обратно на канат. Собравшись с силами, он продолжил путь, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Переход и падение снимались на видео при помощи квадрокоптера.
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