Смартфоны не являются с точки зрения ФСБ России специальным техническим средством, однако запись или съемка собеседника без его согласия может расцениваться как нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил в среду заместитель директора ФСБ статс-секретарь Александр Купряжкин, выступая в Госдуме.

Такое пояснение он дал депутатам в ходе рассмотрения нижней палатой парламента в первом чтении законопроекта "О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (в части уточнения понятия "специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации").

"Телефон и гаджет являются устройствами и приборами бытового назначения, поэтому здесь статья 138 своего действия не имеет, это будет попадать под статью 137 - это "нарушение неприкосновенности частной жизни" с вытекающими оттуда последствиями", - сказал Купряжкин, отвечая на вопрос депутата.