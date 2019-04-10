Маленькие дети порой могут быть очень неумелыми и неловкими и из-за этого попадать в забавные ситуации, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Впрочем, 2-летнему Йогвану Самсону из Дании было абсолютно не до смеха. Малыш был занят делом - он пытался раскрутить ленту, которая оказалась слишком непослушной и никак не хотела поддаваться детским ручкам.

В какой-то момент мальчик, снятый на видео своим папой, почти справился с лентой, но увы - одно неловкое движение привело к тому, что лента вновь стала представлять собой рулон. Это стало последней каплей - малыш разразился криками горя и ярости. Родители Йогвана добавили, что кадры эти были сняты некоторое время назад, а в целом история закончилась благополучно - их сын всё-таки научился справляться с лентой и перестал гневаться на свою "обидчицу".

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