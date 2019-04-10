Десять человек погибли и еще один пострадал в результате обрушения в строящемся туннеле в городе Нарайанпет в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Zee News.

"Десять человек погибли и один пострадал после обрушения стены в районе Марикал в Нарайанпете. Мы доставляем тела в местную государственную больницу для проведения вскрытия. Пострадавший также доставлен в больницу для лечения", - заявил начальник местной полиции.

По данным телеканала, инцидент произошел на месте строительства туннеля, погибшие были строителями.

Сообщается, что под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.