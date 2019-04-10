В Индии обрушился туннель, десяток погибших
10 апреля 2019 14:34 213
Десять человек погибли и еще один пострадал в результате обрушения в строящемся туннеле в городе Нарайанпет в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Zee News.
"Десять человек погибли и один пострадал после обрушения стены в районе Марикал в Нарайанпете. Мы доставляем тела в местную государственную больницу для проведения вскрытия. Пострадавший также доставлен в больницу для лечения", - заявил начальник местной полиции.
По данным телеканала, инцидент произошел на месте строительства туннеля, погибшие были строителями.
Сообщается, что под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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