Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕС готов к Brexit без заключения соглашения. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, такой вариант развития событий не вызывает опасений.

"Хотя выход без соглашения приведет к осложнениям и является нежелательным, ЕС полностью готов к этому", - сказал Схинас.

Представитель ЕК добавил, что для них этот вариант не является предпочтительным.