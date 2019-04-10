В ЕС заявили о готовности к Brexit без соглашения
10 апреля 2019 16:35 165
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕС готов к Brexit без заключения соглашения. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, такой вариант развития событий не вызывает опасений.
"Хотя выход без соглашения приведет к осложнениям и является нежелательным, ЕС полностью готов к этому", - сказал Схинас.
Представитель ЕК добавил, что для них этот вариант не является предпочтительным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!