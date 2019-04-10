В аэропорту Тираны вооруженные люди в масках напали на самолет "Австрийских авиалиний" и похитили несколько миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ru.

Покидая место происшествия, преступники вступили в перестрелку с полицией. Один из нападавших убит. Среди пассажиров и членов экипажа воздушного судна никто не пострадал.

Стражи порядка позже сообщили, трое грабителей попали на территорию аэропорта через въезд для экстренных служб. Они подобрались к лайнеру, который готовился к вылету в Вену, пригрозили оружием обслуживающему персоналу и украли деньги из багажного отделения. Похитителей пока не нашли.

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