Два гражданина Польши получили тюремные сроки за попытку провезти мигранта в Великобританию в гробу. Об этом пишет Euronews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчин арестовали на прошлой неделе в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Это произошло после того, как они прибыли к Евротоннелю, проходящему под проливом Ла-Манш, на грузовике. В нем был груз из гробов, которые планировалось доставить в Соединенное Королевство.

Поляки на таможне сообщили, что гробы пустые, однако во время проверки в одном из них нашли живого мигранта из Ирака. Мужчины отрицали свою причастность с нелегальной перевозке. Однако следователи выяснили, что крышку гроба невозможно было закрыть или открыть изнутри, а потому беженец не смог бы залезть внутрь без посторонней помощи.

В итоге грузчиков приговорили к 14 месяцам тюрьмы каждого. Наказание считается суровым, поскольку перевозку в гробу сочли унизительной для живого человека, что стало отягчающим обстоятельством.