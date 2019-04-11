В Китае поезд сошел с рельсов, есть пропавшие без вести
11 апреля 2019 09:00 187
Грузовой поезд китайской алюминиевой госкорпорации Aluminum Corporation of China (Chalco) сошел с рельсов в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая, в результате шесть человек пропали без вести, говорится в заявлении властей города Гунъи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в среду около 22.00 по местному времени в городе Гунъи округа Чжэнчжоу, когда поезд по еще неустановленной причине сошел с рельсов, перевернулся и врезался в деревенский жилой дом.
К настоящему моменту удалось установить, что пропавшими числятся четыре человека, находившиеся в поезде, а также два местных жителя.
На месте происшествия работают пожарные, полиция и медики, а также представители корпорации Chalco и железнодорожного управления округа Чжэнчжоу.
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