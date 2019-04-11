Суданские военные объявили об отставке президента и правительства
Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на свои источники утверждает, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, армия заявит о создании военного совета, который будет руководить страной во время переходного периода. Отмечается, что он может продлиться до одного года.
Суданская газета Sudan Tribune сообщает, что в Хартуме прошло экстренное заседание генштаба ВС страны без участия президента аль-Башира. По данным газеты, военные также контролируют телевидение страны: по ТВ транслируются "военные марши", в ближайшее время армия обещает выступить с "важным заявлением".
"Суданская армия решила снять Омара аль-Башира со всех его постов, а также его заместителей и помощников, и отправить в отставку правительство", - сообщает телеканал.
По его данным, на улицах Хартума усиленное присутствие армии.
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