Ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на свои источники утверждает, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство страны, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, армия заявит о создании военного совета, который будет руководить страной во время переходного периода. Отмечается, что он может продлиться до одного года.

Суданская газета Sudan Tribune сообщает, что в Хартуме прошло экстренное заседание генштаба ВС страны без участия президента аль-Башира. По данным газеты, военные также контролируют телевидение страны: по ТВ транслируются "военные марши", в ближайшее время армия обещает выступить с "важным заявлением".

"Суданская армия решила снять Омара аль-Башира со всех его постов, а также его заместителей и помощников, и отправить в отставку правительство", - сообщает телеканал.

По его данным, на улицах Хартума усиленное присутствие армии.