Спикер сената (верхняя палата) парламента Казахстана Дарига Назарбаева считает важной задачей обеспечение законных, прозрачных и справедливых выборов президента страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента страны. Срок полномочий президента истекает в 2020 году. Во вторник Токаев заявил, что досрочные выборы президента республики пройдут 9 июня.

"Предстоящие внеочередные президентские выборы окажут огромное влияние на будущее нашей родины, пути ее развития и процветания. Свободное волеизъявление граждан - одно из важнейших завоеваний независимого Казахстана. Наша общая задача обеспечить справедливость, законность и прозрачность выборов президента Республики Казахстан", - сказала она в четверг, открывая пленарное заседание палаты.

По ее мнению, решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о назначении внеочередных выборов является "правильным и своевременным", потому что "общество ждет легитимного подтверждения преемственности стратегического курса" первого президента страны Назарбаева.