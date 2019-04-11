По крайней мере один человек погиб и еще 16, включая пожарного, получили ранения в результате взрыва газа в жилом доме в городе Дарем в Северной Каролине, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По предварительной информации, незадолго до ЧП перед домом шли ремонтные работы и один из рабочих буром повредил газовую трубу, пролегавшую под землёй. Сильный запах газа почувствовали сотрудники из офиса через дорогу. Они вызвали на место специалистов, но в этот момент раздался взрыв, а после него в небо поднялся столб огня.

По словам очевидцев, взрывная волна была такой силы, что выбила все окна в домах напротив, а само здание частично обрушилось. Большая часть пострадавших - сотрудники соседних офисов и посетители кафе. Они получили травмы от осколков стекла и обломков стен.

Личность погибшего устанавливается, выяснением причин займутся правоохранительные органы. По неподтвержденной информации журналистов Daily Mail, им мог оказаться сам рабочий.

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