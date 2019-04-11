Пожилой житель Китая избил тростью грабителей, напавших на женщину. Соответствующее видео опубликовано в твиттер-аккаунте издания People's Daily, China‏.

На кадрах видно, что один из грабителей нападает на женщину и пытается отобрать у неё сумку, но та сопротивляется и падает. В один момент на подмогу приходит пожилой мужчина. Он с тростью бежит на преступника и начинает его бить. На помощь грабителю прибегает его сообщник, чтобы забрать сумку. В конечном итоге пенсионер даже сломал свою трость о них.

Испугавшись, грабители сбежали с места, их дальнейшая судьба неизвестна. Женщина получила несколько ссадин, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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