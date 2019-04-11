Во время танца на дагестанской свадьбе мужчина раздавил ребенка: сделав сальто, он приземлился прямо на девочку, сильно ударив ее ногами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает "Регион online", инцидент произошел в селе Хасавюртовского района Дагестана.

Девочка в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

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