В Дагестане мужчина едва не убил девочку, сделав около нее сальто - ВИДЕО
11 апреля 2019 16:06 50
Во время танца на дагестанской свадьбе мужчина раздавил ребенка: сделав сальто, он приземлился прямо на девочку, сильно ударив ее ногами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает "Регион online", инцидент произошел в селе Хасавюртовского района Дагестана.
Девочка в тяжелом состоянии попала в реанимацию.
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