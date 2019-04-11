Девочка снимается для множества детских магазинов, и её мама зарабатывает на этом хорошие деньги, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Жительнице Китая было предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми, после того как в Сети появилось это видео. На кадрах мать пинает свою 3-летнюю дочь, которая устала позировать для фото. Девочка известна под псевдонимом Ниу Ниу и участвует во множестве коммерческих проектов, которые выбирает её мама. Однако в тот день ребёнок не выдержал нагрузки и больше не мог позировать. Тогда нервы женщины не выдержали, сообщает Daily Mail.

Ниу Ниу пользуется успехом у производителей детской одежды, и мама не стесняется извлекать из этого выгоду, нисколько не думая о дочери. За каждый прорекламированный наряд девочка получает $11-22.

Когда видео с избиением стало "вирусным" и набрало 360 млн просмотров, многие пользователи Сети потребовали лишить женщину родительских прав. А бывшие работодатели Ниу Ниу и вовсе удалили фотографии с ней. Впрочем, мать, имя которой не раскрывается, принесла свои извинения и призналась, что тот день выдался тяжёлым.

"Ни один родитель не может утверждать, что он никогда не бил своего ребёнка. Это был редкий случай, когда мои нервы не выдержали. Ниу Ниу всё время бежала на дорогу"

Мать Ниу Ниу

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