Сенсационная находка на Филиппинах изменила историю эволюции человека. На острове Лусон археологи обнаружили останки древних людей, которые принадлежат к ранее неизвестному виду, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Исследование зубов и костей пальцев рук и ног позволило сделать вывод: древний человек жил в этих местах больше 50 тысяч лет назад.

Новый вид назвали в честь места научного открытия: Человек Лусонский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как окаменелость древней рыбы пролила свет на происхождение человека. Останки древней миксины - бесчелюстной рыбы - позволили ученым узнать, на кого были похожи предки всех современных позвоночных, в том числе и человека.

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