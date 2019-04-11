Решение президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу т. н. "геноцида армян" является безответственностью, сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, подписав указ об объявлении 24 апреля днем памяти так называемого "геноцида армян", Макрон допустил большую ошибку.

Отметим, что сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что подписав данный указ, президент Франции грубо нарушил международное право.

По его словам, прежде чем принимать такое решение, президенту Франции следовало бы обратиться к темным моментам истории собственной страны.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон 10 апреля подписал указ об объявлении 24 апреля в стране национальным днем памяти так называемого "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.