Онлайн-сервис поиска отелей и авиабилетов Skyscanner составил рейтинг разочаровавших туристов городов Европы. Об этом, как передает Day.Az, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Lenta.ru.

На первом месте оказался Париж. 29 процентов опрошенных признались, что столица Франции не оправдала их ожиданий. Вторую позицию занял Берлин, который расстроил 15 процентов респондентов. За ним последовала Барселона, разочаровавшая восемь процентов участников опроса.

Также в десятку самых переоцененных городов Европы вошли Рим, Брюгге, Прага, Амстердам, Лиссабон, Будапешт и Лондон.

В декабре 2018 года путешественники составили список мировых достопримечательностей, посещение которых не оправдало их ожиданий. Выяснилось, что больше всего туристы разочарованы в итальянских городах, в том числе в Венеции. На втором месте оказался египетский город Эль-Гиза - туристы признались, что Великая пирамида показалась им недостаточно грандиозной.