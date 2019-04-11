Президент Чехии Милош Земан уверен, что выход Великобритании из состава Евросоюза не принесет ничего хорошего организации и самому Соединенному Королевству. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, он заявил после состоявшихся в четверг в Пражском граде переговоров с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович, находящейся в республике с визитом.

"Brexit - неудачное решение, которое не сулит ничего хорошего Евросоюзу и Великобритании", - отметил он.

Милош Земан подчеркнул, что Великобритания является государством, делающим наиболее крупные отчисления в бюджет Евросоюза. Чехия, в отличии от нее, вносит в него меньше средств, чем получает оттуда в форме дотаций.

"Brexit, с точки зрения чешского бюджета, означает сокращение поступлений на 15%. Мы должны с этим смириться", - сказал Земан.

Он также не исключил возможность проведения в Великобритании в среднесрочной или отдаленной перспективе повторного референдума по вопросу ее членства в Евросоюзе.