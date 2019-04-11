Задача премьер-министра Великобритании Терезы Мэй представить парламентариям страны максимальное продление сроков Brexit является крайне трудной: это может привести к попыткам сместить ее с поста, считают рыночные аналитики, передает Bloomberg.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, лидеры стран Евросоюза в течение длительных переговоров согласовали отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 октября.

Таким образом, неконтролируемого выхода Британии из состава ЕС, который должен был состояться 12 апреля, не произойдет. При этом окончательное решение будет принято после промежуточных переговоров с Лондоном в июне.

Как считает Кристиан Шульц из Citigroup, сейчас не обсуждается вопрос о Brexit без сделки, а на фоне предстоящих местных и европейских выборов оппозиционная Лейбористская партия вряд ли поможет Мэй найти компромисс по Brexit. По его словам, Мэй может продержаться на своем посту дольше, однако ее возможности продолжают ослабевать.

"Быстрые местные выборы остаются логическим шагом для перезапуска в Британии процесса Brexit, даже если это не гарантирует прорыва. Но короткое продление может пока немного снизить аппетит к голосованию, тем более что консерваторам, возможно, придется сначала выбрать нового лидера", - заявил эксперт из Citigroup.

По словам Яри Стен из Goldman Sachs, шестимесячный перенос выхода Великобритании из Евросоюза снижает риск "жесткого" Brexit, но в то же время уменьшает вероятность прийти к компромиссу для членов парламента. Как отметил представитель Goldman Sachs, длинный перенос также увеличивает вероятность досрочных всеобщих выборов.

В то же время Стен видит вероятность "жесткого" Brexit в 10%, отложенной ратификации модифицированной сделки по Brexit в 50% и проведение повторного референдума, на котором британцы решат остаться в составе ЕС, в 40%.

Джаспер Лоулер из London Capital Group считает, что британский фунт стерлингов перестает реагировать на "драму" по поводу Brexit. По его мнению, любые действия по поводу возможного снятия Мэй с поста премьера могут привести к быстрому падению британской валюты.

Майкл Хьюсон из CMC Markets: "Вполне вероятно, что необходимость убедить парламентариев в том, что Великобритания останется в ЕС еще на шесть месяцев, может привести к активизации внутрипартийных маневров для замены Терезы Мэй".