Суд в Лондоне признал виновным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в нарушении условий выхода под залог. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ассанж был задержан в четверг утром по ордерам Швеции и США. В Швеции он обвиняется в преступлениях сексуального характера, США его обвиняют в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.

"Господин Ассанж..., вы нарушили условия освобождения под залог", - сказал судья Вестминстерского магистратского суда, который рассматривал дело.

На заседании Ассанж несколько раз односложно ответил на вопросы. Он, в частности, заявил, что не признает вины по обвинению в отказе сдаться полиции.