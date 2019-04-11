Музей похорон на Центральном кладбище Вены представил вниманию посетителей новые наборы конструктора LEGO на тематику смерти и похоронной церемонии. Как сообщила администрация музея, с помощью нового проекта она намерена помочь родителям способствовать лучшему пониманию темы смерти среди детей. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новая коллекция детского конструктора LEGO включает катафалк, похоронную карету, похоронный трамвай, кладбище с могилой, надгробным камнем, экскаватором, персоналом кладбища, печь крематория, скорбящую семью из фигурок LEGO с покойниками и скелетом. Наборы стоимостью от €7 до 113 доступны для покупателей в самом Музее похорон или на его сайте в интернете.

"Новая продукция создает возможность более осознанного понимания и подхода к теме смерти. Перед нами стоял вопрос: как можно помочь детям в преодолении психологического барьера? Прежде всего, новые наборы LEGO облегчают беседу. Например, крематорий можно использовать, чтобы в игре объяснить, что происходит с любимым дедушкой во время кремации, или показать с помощью конструктора, как происходит церемония похорон", - рассказал директор государственной управляющей компании кладбищами и похоронами города Вены Маркус Пинтер.

При этом Венская государственная ассоциация психотерапии также поддерживает инициативу с помощью конструктора LEGO сделать тему похорон более доступной для понимания детей. Медики отмечают, что смерть неизбежна и зачастую ставит в неудобное положение взрослых, когда они говорят об этом с ребенком. А детский конструктор способствует символическим путем объяснить детям происходящее. "Я могу себе представить, что новые игры и наборы Музея похорон Вены найдут применение в практике психотерапевтов для детей", - отметила специалист Венской государственной ассоциации психотерапии Михаэла Томек.

Венское кладбище - некрополь-музей

Центральное кладбище Вены располагается на площади почти 2,5 кв км. На его территории расположены многочисленные памятники выдающимся деятелям культуры, искусства, политики, а также склепы и усыпальницы знаменитых и почетных граждан Австрии. Ежегодно около 100 тыс. человек посещают этот историчекий объект в Вене. На нем есть и советское воинское захоронение, где покоятся военнослужащие, погибшие при освобождении города от нацистов в 1945 году.

Среди прочих на этом кладбище можно увидеть захоронения выдающихся композиторов Иоганнеса Брамса (1833-1897), Людвига ван Бетховена (1770-1827), Франца Шуберта (1797-1828), "короля вальса" Иоганна Штрауса (1825-1899), усыпальницу Антонио Сальери (1750-1825) и символический надгробный памятник Вольфгангу Амадею Моцарту (1756-1791), хотя сам гениальный австрийский композитор похоронен на другом венском кладбище. Также на территории некрополя находится президентский склеп, где с 1951 года со всеми почестями хоронят президентов Австрии.

Кроме того, в 2018 году здесь был открыт прокат электровелосипедов, и каждый желающий может воспользоваться его услугами для осмотра памятников или посещения мемориальных мест на территории некрополя.