Министерство иностранных дел Ирана на фоне военного переворота в Судане выступило против внешнего вмешательства во внутренние дела африканской страны, выразив надежду на стабилизацию обстановки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принципиальная политика Ирана заключается в невмешательстве во внутренние дела других стран. Развитие событий в течение последних дней в Судане является внутренним вопросом страны. Иран всегда выступает и будет выступать за стабильность и безопасность в мусульманских странах", - заявил официальный представитель ведомства Бахрам Касеми, чье сообщение было опубликовано в Telegram-канале.

Он также призвал все стороны в Судане к взаимодействию и мирному диалогу для того, чтобы в стране установилось стабильная и спокойная обстановка.

Министр обороны Судана Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, а также сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет. Авад ибн Ауф объявил, что в стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП сроком на три месяца. Воздушное пространство республики при этом было закрыто на сутки.

В Судане около четырех месяцев продолжались народные протесты, которые начинались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.